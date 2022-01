Verdadeira 'Garota de Ipanema', Helô Pinheiro critica postura de Gisele Bündchen

Helô Pinheiro mandou a real sobre a mágoa que guarda de Gisele Bundchen. O motivo? O desfile na abertura dos Jogos Olímpicos de 2016, ao som de Garota de Ipanema, música originalmente escrita para Helô. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ela comparou a atitude da top model com a de Anitta, que pediu autorização para fazer referência à canção em Girl From Rio — diferente de Gisele.

Para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nada melhor do que uma música que fosse a cara da cidade. A escolhida foi Garota de Ipanema, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Helô foi a verdadeira musa inspiradora da canção, mas quem levou os créditos foi Gisele — que nem é carioca.

"Eu fiquei realmente indignada, porque ela não é carioca, não é do Rio de Janeiro, e a música tem a ver com o Rio. Não que ela não merecesse estar ali desfilando, mas que tocasse uma 'Aquarela do Brasil', ou uma música brasileira, mas não aquela que eles me deram de presente. Doeu no meu coração", desabafou a modelo, de 76 anos.