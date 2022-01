Andrew Garfield diz que sentiu espírito de Emma Stone em 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa'

Niko Tavernise/Columbia Pictures

"O espírito que Zendaya traz para MJ é tão sincero, puro e amoroso", explicou ele. "Emma trouxe aquele espírito único semelhante para Gwen".

Quando questionado se Emma ou Kirsten Dunst, que interpretou o interesse amoroso de Tobey, Mary Jane Watson, nos primeiros filmes da série, deveria ter feito uma aparição no filme, Andrew hesitou.

"Oh, meu Deus, eu nem sei por onde começar com isso. É muito grande", disse ele. "Gwen era autônoma. Em nosso filme, no último dia dela, ela apareceu. Tentei impedi-la de aparecer naquela cena com Electro [Jamie Foxx]. Eu sabia que era muito perigoso, mas ela escolheu estar lá. Ela teve uma influência em seu próprio destino dessa forma, e o filme é sobre o destino".

Em O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça de Electro, o Homem-Aranha é incapaz de pegar Gwen Stacy quando ela despenca de uma torre de relógio e, por fim, morre devido aos ferimentos. A cena angustiante é diretamente paralela em Sem Volta Para Casa, mas desta vez o personagem de Andrew é capaz de resgatar com segurança MJ, interpretada por Zendaya, antes que seja tarde demais.