Ashley Graham dá à luz gêmeos com Justin Ervin

Ashley Graham e o marido cineasta Justin Ervin deram boas-vindas aos gêmeos! Ashley Graham e Justin Ervin já são papais de Isaac Ervin, a quem receberam em janeiro de 2020.

"Justin e eu estamos muito animados em compartilhar que nossos meninos estão aqui", escreveu a supermodelo nos Stories do Instagram nesta sexta-feira, 7. "Eles nasceram cedo esta manhã em casa e estão felizes e saudáveis. Eu estou tirando um tempo para me curar e me conectar com meu marido e os três meninos, mas realmente mal posso esperar para compartilhar mais com todos vocês. Muito amor, AG."

Os nomes dos filhos recém-nascidos do casal não foram revelados.

Os fãs tinham a sensação de que os pequenos estavam prestes a chegar depois que Graham compartilhou um vídeo do TikTok em 6 de janeiro que ela "deveria dar à luz 5 dias atrás".

"Chegou ao final do semestre hoje (40 semanas!)", escreveu ela no Instagram no sábado, 1º, "as datas de vencimento são apenas uma sugestão, os bebês sempre virão no dia do aniversário."