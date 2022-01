Âncora de jornal chora ao entrevistar pai que perdeu filha de 7 anos por Covid-19

"Doutor Rodolfo, eu sinto muito pelo seu relato", disse Aline, tentando segurar as lágrimas. "A sua filha tem a idade da minha sobrinha. Desculpe, eu queria perguntar ao senhor como é sentir a vacina mais perto e como é que o seu filho está acompanhando tudo isso. Vocês têm conversado sobre isso, sobre a vacina estar chegando, qual é a expectativa, ele tem 11 anos, é bem provável que ele se vacine logo, dentro de um mês".

Em resposta, o médico ressaltou a importância da Ciência: "Para falar para os pais, para as mães, para as avós, para os tios, os cuidadores das crianças, que não deixem de vacinar os seus filhos de jeito nenhum. A gente quando nasce já recebe a primeira vacina no hospital. Então isso aí é um passo imenso da Ciência, eu acredito na Ciência. Acredito em Deus e acredito que essa vacina está aí para ajudar e para não deixar mais as criancinhas que têm um futuro brilhante aí, não saírem dessa vida por deixar de ser vacinado", disse ele.