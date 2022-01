Os posts dos famosos mais curtidos no Instagram em 2021

Os famosos arrasaram no Instagram em 2021!

De acordo com o Wikipedia e com o Uproxx, o anúncio da gravidez de gêmeos de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez foi o post mais curtido do Instagram em 2021. Os dois compartilharam a notícia em outubro e o post recebeu mais de 32 milhões de curtidas. Isso não é uma surpresa, já que o jogador tem mais de 380 milhões de seguidores, sendo a pessoa mais seguida da rede social.

Em segundo lugar vem Ariana Grande, que mostrou as fotos de seu casamento com Dalton Gomez pela primeira vez em maio. Como era de se esperar, os cliques são pra lá de lindos.

Em seguida vem Kylie Jenner, que o anúncio da segunda gravidez acumulou 24 milhões de curtidas. Em dezembro de 2021, ela era a terceira pessoa mais seguida do Instagram, então também não nos surpreende ver o nome dela na lista.