Fãs acham que The Weeknd está cantando sobre Angelina Jolie em novo álbum

Embora The Weeknd não tenha exatamente chamado seu nome, os fãs têm boas razões para acreditar que o starboy cantou sobre Angelina Jolie em seu novo álbum.

Nesta sexta-feira, 7, o artista mimou os fãs com seu quinto álbum de estúdio recém-lançado, Dawn FM. Depois que as músicas foram oficialmente lançadas, não demorou muito para que os ouvintes dissecassem cada nova letra, incluindo aquelas que parecem apontar para sua amizade com a vencedora do Oscar.

Na faixa "Here We Go ... Again", o astro de 31 anos canta, "E minha nova garota, ela uma estrela de cinema / Minha nova garota, ela uma estrela de cinema / Eu a amei certo, faça-a gritar como Neve Campbell / Mas quando eu a faço rir, juro que cura meus pensamentos depressivos."

Embora ele não a identifique pelo nome, Jolie é uma estrela de cinema a quem The Weeknd foi ligado em 2021, com o par supostamente jantando juntos em duas ocasiões diferentes. No entanto, nenhum dos dois havia abordado a especulação - até agora, se contarmos as letras não tão veladas do cantor.