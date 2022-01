Thais Fersoza volta à Globo após 19 anos para a equipe do The Voice+

Temos um novo nome confirmado na segunda temporada de The Voice+, reality show da TV Globo! Thais Fersoza irá substituir Thalita Rebouças como apresentadora dos bastidores da atração musical. Com isso, Thais, mulher do jurado Michel Teló, volta à emissora depois de 19 anos.

"Ser apresentadora, de volta à emissora que me acolheu em primeiro lugar como atriz é um grande presente. É uma parceria de muito sucesso e de muitos anos. Sou encantada com a versão 'The Voice+', em que pessoas dessa geração sobem ao palco para cantar e realizar sonhos antigos. Nunca é tarde para começar. E fazer parte disso está sendo muito emocionante para mim", contou ela em entrevista ao GShow.

A atriz já trabalhou ao lado de André Marques, que comanda o programa ao vivo. Os dois viveram um par romântico na novela Malhação em 1999.