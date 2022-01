Giovanna Grigio é presenteada com clássico 'RG' de Rebelde com seu rosto

Giovanna Grigio está realizando o sonho de diversas atrizes da geração: participar de um remake de Rebelde, novela mexicana que se tornou um fenômeno mundial. Após a estreia da produção na Netflix, as amigas de Giovanna parabenizaram a responsável pelo papel de Emilia Ruiz com o clássico RG personalizado com os personagens da novela — mas nesse caso, o rosto estampado era o da atriz brasileiro. Fofo!

A atriz compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais. Enquanto estava em um restaurante com amigas, uma delas perguntou se precisava de RG para comprar bebida. "Porque eu tenho esse daqui", disse ela, ao mostrar o documento personalizado com o rosto da amiga.

Os RGs personalizados de personagens de Rebelde foram uma febre nos anos 2000. Cada fã da novela tinha um "documento de identidade", com nome e foto do seu personagem favorito: Mia, Roberta, Lupita, Diego e Giovanni.