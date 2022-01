Rachel Bilson revisita comentário de Justin Bieber chamando The O.C. de "besteira"

No episódio de 26 de outubro do podcast, Rachel disse que trabalhar com Adam, com quem ela namorou por três anos, "me ensinou como agir bem".

"Você fez isso, tipo, tão confortavelmente e não teve medo, e tudo o que você fez e trabalhar com você realmente me fez ter a confiança para, tipo, fazer o que eu queria e ir em frente", disse ela a Adam. "E eu só quero dizer obrigado porque isso apenas, tipo, traz tudo isso à tona. E eu disse, 'Cara, eu nunca fui melhor do que quando estava atuando com você.'"

Mesmo depois de todos esses anos, Summer e Seth são para sempre!