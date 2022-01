Nicolas Cage e esposa Riko Shibata esperam primeiro filho

Eugene Gologursky/Getty Images for FIJI Water

Como o ator descreveu no programa de rádio do irmão Marc Coppola: "Ela saiu de Nova York e voltou para Kyoto, no Japão, e eu voltei para Nevada e não a vejo há seis meses. Estamos muito felizes juntos e estamos muito animados para passar esse tempo juntos, então finalmente disse, 'Olha, eu quero me casar com você', e ficamos noivos no FaceTime".

Ele fez o pedido com um anel de diamante negro e enviou a joia para o Japão pelo correio.