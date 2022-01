Kim Kardashian e Pete Davidson pousam em Los Angeles após viagem para Bahamas

Kim Kardashian e o namorado Pete Davidson foram vistos chegando juntos à Los Angeles após sua viagem romântica às Bahamas. Kim e Pete, que deixaram as ilhas no dia 5 de janeiro, fizeram uma parada em Miami antes de continuar de volta à Califórnia em um avião particular.

Aterrissando no aeroporto de Van Nuys, a estrela do reality show de 41 anos desembarcou da aeronave vestindo um top preto combinado com jeans rasgado de cintura alta. Kim manteve seus longos cabelos soltos e repartidos ao meio.

O comediante do Saturday Night Live optou por uma jaqueta varsity, moletom bege, bermuda e meias coloridas com chinelo.

Durante sua fuga tropical, os dois foram vistos vestindo os mesmos looks casuais, enquanto passeavam de barco juntos. A viagem marca as primeiras férias que a dona da KKW Beauty e o ator de 28 anos tiraram oficialmente como casal.