Julia Fox revela "conexão instantânea" com Kanye "Ye" West enquanto eles posam para ensaio quente

Apesar das várias saídas, uma fonte disse ao E! News nesta semana que o cantor Donda não leva a sério as mulheres com quem está saindo.

"As outras mulheres com quem ele está passando o tempo são uma distração. Ele gosta da atenção que está recebendo delas, mas é só isso", disse a fonte.

A fonte observou que Ye "não desistiu" da ex-esposa Kim Kardashian, que pediu o divórcio em fevereiro passado e recentemente passou férias nas Bahamas com o namorado Pete Davidson. "Kim ainda é a única pessoa com quem [Ye] realmente deseja estar", de acordo com a fonte. "Ela é a única em seu coração e ele acredita que são almas gêmeas e vão ficar juntos novamente".