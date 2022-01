Kylie Jenner cita música viral enquanto exibe orgulhosamente barriga de grávida

Alguém sugeriu a viral "I Am Woman", de Emmy Meli, para Kylie Jenner. Enquanto se prepara para expandir a família, Kylie Jenner foi ao Instagram e celebrou o fato de ser capaz de tudo, inclusive de ter outro herdeiro com Travis Scott.

Nesta quinta-feira, 6, a futura mãe de dois filhos, de 24 anos, compartilhou um clique seu usando uma camisa de botão amarrada e jeans. A barriga crescente da estrela tomou o centro do palco, especialmente quando ela posou no que parecia ser uma sessão de fotos enquanto segurava o cabelo para cima. A legenda da postagem? Um apropriado "I Am Woman", cujo nome refere à música que se tornou febre no TikTok.

Já se passaram quatro meses desde que Kylie confirmou que espera outro bebê do rapper. Em fevereiro de 2018, eles deram as boas-vindas à filha Stormi Webster, de quase 3 anos.