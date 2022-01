Anitta sai em defesa de GKay e briga em balada: "Dei um tapão na cara dele"

É o tal do 'se juntas já causam, imagina juntas'! A viagem de férias de Anitta, GKay, Lucas Guedes e Rafael Uccman em Aspen, nos Estados Unidos, além da diversão e chuva de champagne, já gerou até briga. Nesta quinta-feira, 6, GKay publicou nos stories do Instagram sobre como Anitta a defendeu durante uma balada.

Na conversa, a cantora lembrou do seu primeiro desentendimento, quando um homem questionou o mérito de Gkay e disse que ela conseguiu seguidores por conta da presença de Austin North, ator norte-americano que estava junto com elas no local já foi apontado como affair da Girl From Rio.

"Tinha um cara conversando com a Gkay, aí pediu o Instagram dela e ela deu. Aí ele disse: ‘Nossa, dezoito milhões de seguidores'. Mas ele viu que estávamos com o Austin. Então falou: ‘Claro que ela tem dezoito milhões de seguidores, está andando com ele'. Ele era fã do Austin", revelou a artista.