Recomendado para você : Fãs acham que Scott Disick perguntou a Kim Kardashian sobre pênis de Pete Davison

Scott Disick entrou no grupo! Depois que Kim Kardashian postou uma selfie escaldante de biquíni nesta quinta-feira, 6, Scott Disick deixou um comentário que aparentemente falava sobre o novo namorado da eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians, Pete Davidson.

"Droga! Onde está o tripé", escreveu nosso eterno Lorde nos comentários da foto sexy da irmã mais nova de sua ex, Kourtney Kardashian. Se você está se perguntando o que o pai de três filhos quis dizer com o comentário, bem... é isso mesmo que você está pensando!

Os internautas mais atentos rapidamente presumiram que Scott estava se referindo a Pete, de 28 anos, e aos rumores de que ele teria um pênis grande, além de uma energia sexual fora do comum.

"É assim que eles estão chamando Pete", comentou um dos seguidores de Kim em resposta ao comentário. "Portanto, sua reputação precede", escreveu outro.

Não está claro se a última foto da musa, com a legenda "Sweet, sweet fantasy baby", foi tirada recentemente ou seria um lembrança, mas o E! News pode confirmar que a estrela de 41 anos começou o ano novo voando para as Bahamas com o comediante Saturday Night Live.