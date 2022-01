Paulo Vieira ironiza Tiago Leifert após entrar no BBB: "Pago salário dos globais"

Paulo Vieira foi confirmado no time de apresentadores do BBB22. Além de Tadeu Schmidt e Dani Calabresa, a TV Globo confirmou nesta quinta-feira, 6, a presença de Paulo na nova edição do reality show.

O humorista vai apresentar um quadro inédito, o "Big Terapia", no qual fará uma análise sobre o comportamento dos confinados.

Além disso, ele vai ajudar o público a entender a tensão dos dias que antecedem o Paredão e promete fornecer conselhos para os eliminados.