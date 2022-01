Recomendado para você : Denzel Washington fala sobre incidente com Ellen Pompeo em Grey's Anatomy

Em setembro, Ellen Pompeo ganhou as manchetes ao relembrar as filmagens da 12ª temporada de Grey's Anatomy, quando Denzel Washington teve a oportunidade de se sentar na cadeira do diretor. Durante uma cena, Ellen afirmou que Denzel "enlouqueceu" quando improvisou uma fala com um colega de elenco.

Em uma nova entrevista, Denzel foi questionado sobre o incidente e evitou a pergunta. "Não, não", disse ele à Variety, alegando que não se lembra daquele dia. Então, com um leve sorriso, ele acrescentou: "Mas está tudo bem".

Para quem perdeu o drama, Ellen revelou no podcast Tell Me With Ellen Pompeo em setembro que gritou uma frase improvisada para outro personagem durante uma cena emocionante.

"Eu disse, 'Olhe para mim quando se desculpar. Olhe para mim'", ela se lembra de ter gritado com o ator durante a cena. "E isso não estava no diálogo. E Denzel ficou maluco comigo. Ele disse, 'Eu sou o diretor. Não diga a ele o que fazer'".