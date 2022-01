Recomendado para você : Veja a selfie de biquíni mais sexy de Kim Kardashian até agora

Kim Kardashian nas Bahamas? Temos! Caso você não saiba, Kim Kardashian está se divertindo um pouco ao sol nas Bahamas com Pete Davidson. Na quarta-feira, 5, a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians foi vista em um passeio de barco com o comediante do Saturday Night Live.

No dia seguinte, precisamente nesta quinta-feira, 6, a mãe de quatro filhos compartilhou uma selfie, de seu biquíni marrom, legendando-a com uma letra de Mariah Carey, "Sweet, sweet fantasy baby." A revista incluída no clique foi publicada em abril passado, então, embora possa ser antiga, a foto vem no meio de sua fuga tropical com Pete.

No que diz respeito às férias atuais, a viagem do casal é apenas mais uma prova de que as coisas têm corrido bem desde que os dois começaram a namorar em novembro passado. Mas, a extensão de seu romance vai além de fotos e palmeiras, com uma fonte contando anteriormente ao E! News de que o romance está "ficando sério".