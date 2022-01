Zendaya usa look Valentino vintage na première da 2ª temporada de 'Euphoria'

A vencedora do Emmy Zendaya não brinca quando o assunto é tapete vermelho. Na estreia da segunda temporada da série dramática Euphoria, da HBO Max, nessa quarta-feira, 5, em Los Angeles, Zendaya chamou a atenção em um look vintage de Valentino.

O vestido listrado em preto e branco tomara que caia, da coleção de primavera/verão 1992, foi visto pela primeira vez na modelo Linda Evangelista no desfile da Valentino, em Paris, em 1991.

E a estrela de 25 anos não foi a única a arrasar no visual. Sua colega de elenco e melhor amiga na tela, Hunter Schafer, usou um vestido Prada com ombro de fora com uma camisa de colarinho nude, enquanto Sydney Sweeney optou por um vestido Miu Miu com apliques florais, e Alexa Demi chegou em um vestido Balenciaga preto com brilhos.

Também participaram da estreia de Euphoria: Jacob Elordi, Colman Domingo, Eric Dane, Dominic Fike, Maude Apatow, Alexa Demie, Austin Abrams e Angus Cloud, além do criador do programa Sam Levinson.