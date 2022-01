Shantal Verdelho diz que está "muito forte" após denunciar violência obstétrica

Shantal revelou que está "mais forte" após denunciar o episódio de violência obstétrica. No Instagram, nesta quinta-feira, 6, Shantal revelou que foi ao "fundo do poço" mas já está se recuperando, ao contrário do marido, Mateus Verdelho.

"Vocês estão melhores em relação ao último trauma?", perguntou um seguidor, na caixa de perguntas aberta pela influencer. Shantal afirmou que não só está melhor, como está mais forte.

"Muito melhor! Cheguei no fundo do poço, vivi o drama todo e agora tô muito forte. Mateus está mais abalado do que eu. Ele não consegue ouvir direito sobre o assunto pois ele fica mal. Mas eu ressurgi das cinzas e estou forte", revelou a influencer.