Gil do Vigor conta que pegou Covid-19 após beijar mulher

Gil do Vigor, que se emocionou ao encontrar mensagens antigas de Marília Mendonça, avisou aos seguidores que testou positivo para Covid-19, nesta quinta-feira, 6. No Mais Você desta manhã, programa da TV Globo apresentado por Ana Maria Braga, Gil do Vigor estava com suspeita de ter contraído a doença e brincou com o fato disso ter acontecido depois de beijar uma garota.

"Ana, tu não sabe o que aconteceu, deixa eu te contar? Então, eu não gosto muito de beijar menina, né? Eu gosto de beijar quem? Os vigorosos. Mas uma menina me pediu pra dar um beijo, pra gente dar um beijinho. Aí eu falei: 'Ah, mal não faz, né?'. Aí ela testou positivo pro Covid. Aí que eu falei: 'Tá vendo?' Se fosse um macho não tinha testado!'", contou o economista por chamada de vídeo.

E, em seguida, o ex-participante do BBB 21, disse que estava aguardando o resultado de um terceiro teste para confirmar que também havia sido contaminado.