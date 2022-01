Por que os fãs estão surtando com o novo álbum de The Weeknd

Kevin Mazur/Getty Images for TW

Quando The Weeknd abre a boca, os fãs sempre estão atentos! Seja para apreciar as suas letras com vários significados, ouvir a sua voz única e irretocável ou simplesmente para vê-lo criticar um show de intervalo e premiações musicais.

E nesta semana, o artista de 30 anos anunciou o lançamento de seu novo álbum, Down FM, para esta sexta-feira, 7. A cada dia, ele presenteou os admiradores com alguma informação.

Por conta dessa curiosidade criada nos fãs, seu nome e o de artistas que participarão do disco ficaram entre os mais citados nas redes sociais.

Primeiro, The Weeknd revelou várias participações, que incluem Tyler, The Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e – pasmem – o comediante Jim Carrey.