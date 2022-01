'The White Lotus' confirma novo hóspede para 2ª temporada

Nessa quarta-feira, 5, o ex-integrante do Família Soprano, Michael Imperioli, foi até o Instagram para confirmar que estará na segunda temporada de The White Lotus. Os fãs não apenas ficaram emocionados ao saber da escalação de Imperioli, mas sua declaração também pareceu confirmar que a integrante do elenco favorita dos fãs, Jennifer Coolidge, retornará para a nova temporada.

"Muito animado por me juntar a Mike White e sua equipe", escreveu ele, além de marcar Coolidge e a HBO.

Esta confirmação surge após o Deadline relatar detalhes sobre o novo personagem de Imperioli: Dominic Di Grasso. De acordo com o relatório, a trama do recém-chegado à White Lotus envolve viajar com seu pai idoso e o filho recém-formado. Imperioli é mais conhecido por interpretar Christopher Moltisanti em Família Soprano, pelo qual ganhou um Emmy em 2004.

A série foi renovado para uma segunda temporada em agosto, depois que os telespectadores não se cansaram da comédia dramática do hotel. A série, que estreou no dia 11 de julho na HBO, segue as relações de hóspedes e funcionários de um resort de luxo no Havaí.

Além de Coolidge, o elenco da primeira temporada incluiu Alexandra Daddario, Murray Bartlett, Connie Britton, Natasha Rothwell, Jake Lacy, Brittany O'Grady, Sydney Sweeney e Steve Zahn.