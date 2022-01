Munik Nunes assume namoro com Paulo Simão, ex-noivo de Emilly Araújo

Munik Nunes apareceu ao lado do empresário Paulo Simão nos stories nesta quarta-feira, 6. No registro, Munik, vencedora do BBB 16, reality show da TV Globo, está com o ex-noivo de Emilly Araújo, que ganhou a 17ª edição do programa, em um jatinho particular.

Os dois foram em viagem para Trancoso, na Bahia, e essa foi a primeira vez que postaram uma foto juntos nas redes sociais. Em dezembro do ano passado, as ex-participantes da casa mais vigiada do Brasil chegaram a trocar farpas na internet.

No mesmo mês, a influenciadora afirmou que estava solteira. No entanto, o possível affair de Munik chamou a atenção dos fãs desde outubro, quando foram vistos juntos em uma festa de Halloween, no Guarujá, litoral paulista.