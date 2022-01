Deolane Bezerra leva 53 multas de trânsito: "Para começar o ano bem"

Deolane Bezerra, que pode estar no elenco do BBB22, causou espanto nos internautas. Nesta quinta-feira, 6, Deolane mostrou nos Stories do Instagram que recebeu nada mais, nada menos que 53 multas de trânsito. Mas gente!

A viúva de MC Kevin responsabilizou o motorista pelas infrações. "Gente do céu! Aí, Jader, vai ser descontado. Meu Deus! Tá felizinho?", mandou ela, nos Stories.

"Pimenta no dos outros, né? Tudo no seu nome, eu te avisei, só para começar o ano bem. 53 multas de trânsito."