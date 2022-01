Recomendado para você : Kourtney Kardashian recebe hilária surpresa no celular da filha Penelope

As crianças Kardashian-Jenner amam fazer surpresas! A prova mais recente? A nova brincadeira de Penelope Disick com sua mãe, Kourtney Kardashian. Como evidenciado por uma nova captura de tela nos Stories do Instagram de Kourtney Kardashian, a única filha da estrela, Penelope Disick, se serviu do telefone da mãe.

Então, o que a matriarca de três filhos descobre toda vez que liga o telefone? Uma foto de sua pequena, de 9 anos, posando com um filtro que mostra seus óculos escuros e um corte de cabelo desgrenhado. Além disso, ela está apontando para "Travis Barker" escrito em um texto acima de sua cabeça, uma referência, é claro, ao noivo roqueiro da musa.

"LOL PROTETOR DE TELA POR PENELOPE", confirmou Kourtney em seus Stories no Instagram, "incluindo texto."