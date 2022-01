Anitta curte noitada ao lado de GKay e Rafa Uccman em Aspen

Anitta, a mais nova BFF de Miley Cyrus, está passando as férias em Aspen, nos Estados Unidos, ao lado de Gkay, Rafael Uccman e Lucas Guedes. Na última quarta-feira, 5, a trupe curtiu a noitada em um bar local. Anitta não economizou na ostentação e se divertiu com uma chuva de champanhe.

A Girl From Rio rebolou até não poder mais com os clientes do bar. A festança teve direito a homens musculosos dançando sem camisa e tudo! Com uma espécie de bazuca dourada, a funkeira "fez chover" champanhe nos presentes. Ela pode tudo!

Quando a conta chegou, veio o susto: 1.458 dólares, pouco mais de R$ 8 mil. A diva nem se incomodou, só pagou. "Muito bêbada para fazer conta agora", brincou ela.