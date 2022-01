Simone abre o jogo sobre saída do 'The Masked Singer Brasil': "Achei melhor não estar lá"

Simone Mendes, da dupla com Simaria, resolveu vir à público explicar a saída do The Masked Singer Brasil, reality show da TV Globo. Com o anúncio de que Tatá Werneck será a nova jurada do programa, Simone falou sobre o assunto nos stories do Instagram.

"Não vou estar no The Masked Singer Brasil neste ano. Fui chamada sim, para estar neste ano. Mas, por alguns motivos, achei melhor não estar lá… E não vem ao caso falar quais são esses motivos. Mas quero deixar bem claro que eu amo trabalhar, amo a Globo, estou lá para o que der e vier. Tô lá para novos programas e novas oportunidades", contou a sertaneja.

A artista divertiu muito os telespectadores com as apostas sobre os mascarados da competição e disse que sempre terá muito carinho por esse projeto. "Foi um prazer fazer esse programa, me dediquei pra caramba, fui uma das melhores detetives dali", reforçou.