Bruna Marquezine e Sasha viram meme após passeio em parque de diversões

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel estão curtindo as férias em Orlando, na Flórida. As amigas foram se divertir em um parque de diversões, mas Bruna mostrou não ser tão aventureira quanto Sasha. A atriz publicou no Twitter um vídeo das duas em uma montanha-russa, e roubou a cena com suas caras de espanto. Tadinha!

As amigas testaram o brinquedo SlingShot, considerado o maior estilingue humano do mundo. "É muito bom, Bubu, levanta a mão já", diz a filha de Xuxa, no início do vídeo. "Que levanta a mão! Put* que pariu!", grita Marquezine.

O resto do registro mostra uma Bruna desesperada, enquanto Sasha se diverte. A atriz chegou até a ter um mini desmaio na atração. A internet, claro, não perdoou, e as expressões de Marquezine viraram uma galeria de memes.