Relembre ensaio de Pete Davidson e Julia Fox antes dos romances de Kim Kardashian e Kanye West

Se você não tem acompanhado o assunto, Kim começou a namorar Pete no final do ano passado, logo após fazer sua estreia como apresentadora no Saturday Night Live. Desde então o E! News confirmou o relacionamento dos dois em novembro, e eles têm passado mais tempo juntos em Los Angeles, onde Kim mora, e na cidade natal de Pete, Nova York.

Embora Ye tenha anteriormente feito um apelo público para que a ex-estrela de Keeping Up With the Kardashians "corresse de volta" para ele, o rapper gerou rumores de romance com Julia depois que eles foram flagrados jantando em Miami no dia de Ano Novo. Os dois continuaram alimentando as especulações de namoro alguns dias depois, quando compareceram a uma exibição de Slave Play da Broadway—com uma fonte contando ao E! News que a dupla "voltou para o mesmo hotel" no final da noite.