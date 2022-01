Novak Djokovic tem visto negado devido à necessidade de vacina na Austrália

Nathan Congleton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

O Ministro da Inovação, Pesquisa Médica e Economia Digital disse que não forneceria a Djokovic "suporte para solicitação de visto individual" para participar do Aberto de Austrália de 2022. "Sempre fomos claros em dois pontos: as aprovações de vistos são assunto do governo federal", disse Pulford, "e as isenções médicas são assunto dos médicos".

De acordo com a NBC News, o primeiro-ministro Scott Morrison também abordou a polêmica durante recente entrevista coletiva.

"Ele deve fornecer provas aceitáveis de que não pode ser vacinado por razões médicas para ter acesso aos mesmos planos de viagem que os viajantes totalmente vacinados", disse o líder. "Se essa evidência for insuficiente, ele não será tratado de forma diferente com ninguém e estará no próximo avião para casa."

Morrison acrescentou: "Não deve haver regras especiais para Novak Djokovic. Nenhuma."

Djokovic e ao Aberto da Austrália ainda não comentaram o assunto.