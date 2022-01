Kanye "Ye" West sente que outras mulheres são uma "distração" da "alma gêmea" Kim Kardashian

Embora possa parecer que Kanye "Ye" West e Kim Kardashian seguiram em frente, o rapper ainda está lutando por seu casamento. Nesta semana, Ye foi visto em Miami com a artista porto-riquenha Audri Nix, incluindo um encontro no dia 4 de janeiro, seguido por uma noite na Broadway com a atriz Julia Fox em Nova York.

Apesar disso, "Kanye não desistiu de Kim", disse uma fonte ao E! News exclusivamente.

"Ela é a única em seu coração e ele acredita que são almas gêmeas e vão voltar a ficar juntos", diz a fonte.

Embora pareça que ele está gostando da companhia delas, a fonte disse: "As outras mulheres com quem ele está passando um tempo são uma distração. Ele gosta da atenção que está recebendo delas, mas é só isso".

A fonte acrescentou: "Kim ainda é a única pessoa com quem ele realmente deseja estar".