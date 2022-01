Veja todas as fotos de Kim Kardashian e Pete Davidson nas Bahamas

Nessa quarta-feira, 5, Kim Kardashian e Pete Davidson foram vistos em um passeio de barco durante suas férias nas Bahamas. Para sua aventura em águas abertas, Kim usou um top preto com jeans e complementou seu visual com uma bolsa de pelos e óculos escuros, enquanto Pete foi visto com uma jaqueta letterman, moletom e short bege, e meias coloridas com chinelo.

As coisas entre o casal, que começou a namorar no final do ano passado, logo após a estreia de Kim como apresentadora no Saturday Night Live, estão esquentando—e não estamos falando sobre o clima do Caribe. Uma fonte disse recentemente ao E! News que os dois estão "ficando muito sérios".

"Ele tem ido mais na casa dela", disse a fonte. "Ela está apaixonada e o relacionamento é muito emocionante para ela".