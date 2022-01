HBO Max exclui cena com Chris Noth do final de 'And Just Like That'

[Cuidado: esta matéria contém spoilers]

Au revoir, Mr. Big! Na estreia da temporada do reboot de Sex and the City, And Just Like That ..., Carrie Bradshaw [Sarah Jessica Parker] disse adeus ao amor de sua vida, Mr. Big [Chris Noth], depois que ele sofreu um ataque cardíaco fatal. E embora Noth tenha sido definido para aparecer em uma cena de flashback durante o final desta temporada, a gravação não irá ao ar, de acordo com o TVLine.

A decisão da HBO Max de descartar esta cena, que Parker e Noth filmaram juntos em Paris, ocorre três semanas após várias acusações de agressão sexual contra o ator. Seguindo as denúncias, nas quais ele nega, Noth foi retirado de sua agência de talentos e demitido de seu papel em The Equalizer, da CBS.

No final da temporada em 3 de fevereiro, Carrie viaja até Paris a fim de espalhar as cinzas de Big no rio Sena, da ponte Pont des Arts. O episódio foi definido para incluir uma cena de fantasia em que Big aparece para Carrie na ponte.

Os fãs da série original podem se lembrar que a Pont des Arts tem um valor sentimental para o casal, já que foi aí que Big finalmente disse a Carrie que ela era "a única" na sexta temporada.