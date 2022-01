Whindersson Nunes completa 27 anos: Relembre a trajetória do comediante

Comemorando 27 anos nesta quarta-feira, 5, Whindersson Nunes já possui uma trajetória e tanto na web, né? Com mais de 55 milhões de seguidores no seu perfil no Instagram e 43,4 milhões de inscritos no seu canal oficial do YouTube, Whindersson é uma das personalidades mais influentes nas redes sociais atualmente.

E ele faz questão de usar o alcance para realizar projetos importantes para a sociedade, como é o caso do leilão beneficente que está organizando para ajudar as vítimas atingidas pelas enchentes na Bahia no final de 2021.

Nesta terça-feira, 4, o youtuber compartilhou com os seguidores que, além de seus itens pessoais, também disponibilizará peças de famosas como Juliette Freire, Sabrina Sato e GKay na ação beneficente.