Veja como estão os atores da versão original de Rebelde hoje em dia

Dulce Maria

Dulce Maria pode ter abandonado os fios vermelhos de Roberta, mas seguiu com a carreira musical sonhada pela personagem. Em carreira solo, Dulce realizou turnês internacionais e colaboração com diversos artistas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, como Manu Gavassi, Kevin O Chris e Marília Mendonça. Ela continuou se dedicando à atuação, tendo estrelado um filme em 2019, Más allá de la Herencia. Dulce chegou a publicar um livro de poemas, que ficou entre os 10 mais vendidos do México por diversas semanas consecutivas. Artista completa! Para completar, a diva deu à luz Maria Paula, sua primeira filha.