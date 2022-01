Namorado de Kris Jenner apoia Tristan Thompson após desculpa à Khloé Kardashian

Getty Images

E embora Corey possa parecer que Tristan está de volta em meio ao processo de paternidade, a fonte disse que o resto da família de Khloé "está aliviada que parece que ela está finalmente pronta para seguir em frente e deixar ir".

Khloé e Tristan se separaram na primavera passada, depois de reacender o romance no outono de 2020.

Por sua vez, Maralee contou com exclusividade ao E! News, em dezembro: "Eu nunca teria me envolvido com Tristan se pensasse que ele estava em um relacionamento."