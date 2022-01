Grey's Anatomy e outras séries da ABC pausam produção devido à Covid-19

Callie e Arizona

Sim, Callie Torres (Sara Ramirez) teve relacionamentos antes da chegada de Arizona Robbins (Jessica Capshaw) na quinta temporada, mas nenhum deles importou tanto quanto o romance épico que foi Calzona. (Sorry not sorry George!). A dupla não só se casou, criou Sofia, a filha de Callie com Mark Sloan (Eric Dane), juntas, como resistiu à uma infidelidade e enfrentaram a amputação da perna de Arizona, antes de finalmente se divorciarem na 11ª temporada. Ramirez deixou a série na temporada 12, com Callie se mudando para o outro lado do país com a nova namorada Penny. No entanto, no final da temporada 14, quando Capshaw deixou a atração, os fãs tiveram um vislumbre de esperança quando a recém-solteira Callie estava pronta para receber Arizona em Nova York de braços abertos.