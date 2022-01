Jennifer Lawrence confessa que seu aplicativo mais usado é o TikTok

Jennifer Lawrence, que será mamãe em breve, pode estar acostumada a estar diante das câmeras. No entanto, quando se trata de TikTok, Jennifer Lawrence está perfeitamente bem em ser apenas mais uma espectadora.

Como muitos de nós que criaram uma conta em algum momento, a estrela de Não Olhe Para Cima admitiu recentemente que tem passado uma quantidade infinita de tempo na plataforma - não criando conteúdo, claro, mas simplesmente desfrutando.

Embora tenha admitido que foi o aplicativo mais usado em seu telefone no The Late Show with Stephen Colbert, durante sua participação na terça-feira, 4, a atriz esclareceu que não participa realmente da criação e compartilhamento de conteúdo. "Não, eu não faço TikToks." E por que ela não iria? "Oh meu Deus", disse ela, rindo da ideia. "Você pode imaginar?"

Mas, como Stephen Colbert apontou, o público estaria completamente sintonizado em seus vídeos, o que Jennifer admitiu que definitivamente sabe disso.

Esta não seria a primeira vez que a musa expressou sua necessidade de ficar longe de postar nas redes sociais - ela atualmente tem apenas uma página verificada no Facebook - já que ela observou há muito tempo que ter experiência em tecnologia não é realmente o seu estilo.