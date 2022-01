Avião de Maiara, da dupla com Maraisa, faz pouso de emergência em Florianópolis

A caminho de São Paulo, o avião de Maiara, da dupla com Maraisa, precisou fazer um pouso emergencial em Florianópolis, na noite desta terça-feira, 4. Segundo nota da companhia aérea Latam, enviada ao portal O Município, um pássaro se chocou com a turbina do avião. Por sorte, tudo não passou de um susto e Maiara, que recentemente ficou solteira, está bem.

"O voo comercial da da Latam que decolou do aeroporto de Navegantes teve de fazer um pouso forçado. A cantora Maiara da dupla com Maraísa estava a bordo, relatou ter sido só um susto e passa bem", informou a equipe da cantora, em nota.

Maiara estava vindo para São Paulo realizar um show em Barretos, no interior do estado, com Maraísa.