Gusttavo Lima anuncia que está com Covid-19 e adia série de shows pelo Brasil

De acordo com nota divulgada nesta quarta-feira, 5, Gusttavo Lima foi diagnosticado com Covid-19. Conforme a publicação da assessoria de Gusttavo, os próximos shows do artista em Goiás e no Espírito Santo foram adiados e ele está cumprindo o isolamento em casa.

Apesar de ter contraído o vírus, o sertanejo não apresentou sintomas. "A Balada Music, escritório do cantor Gusttavo Lima, comunica que o artista acaba de testar positivo para a COVID 19. Em virtude disso, ele não participará na noite de hoje (dia 05) do evento Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome na cidade de Buriti Alegre (GO). Informamos ainda que Gusttavo Lima está assintomático e cumprirá o isolamento em casa", avisou o comunicado.

Nos stories, o artista postou a imagem de um chá medicinal que estava tomando nesta terça-feira, 4. Os últimos dias de Gusttavo foram marcados por uma rotina intensa de apresentações, com grande presença de público.