Kim Kardashian e Pete Davidson estão "ficando muito sérios": saiba detalhes do romance

Recomendado para você : Kim Kardashian e Pete Davidson estão "ficando muito sérios"

Você está acompanhando o romance de Kim Kardashian e Pete Davidson? Desde que iniciaram o relacionamento em novembro, Kim Kardashian e Pete Davidson foram vistos passando um tempo juntos na Califórnia, Nova York e, mais recentemente, no Caribe. Agora, segundo o E! News, o casal já iniciou 2022 com uma viagem às ilhas Bahamas.

"Kim e Pete estão ficando muito sérios", disse uma fonte ao E! News. "Ele tem passado mais tempo na casa dela. Ela está apaixonada e o relacionamento está muito emocionante para ela."

Embora o comediante do Saturday Night Live more em Staten Island e a eterna musa de KUWTK, que divide quatro filhos com o ex Kanye "Ye" West, resida no sul da Califórnia, "eles estão fazendo o trabalho à distância", de acordo com o informante, "e ele planeja estar em Los Angeles com mais frequência agora."

Poucas semanas depois de apresentar o SNL, Kim, de 41 anos, foi vista com Pete, de 28 anos, em uma viagem para a Fazenda Assustadora de Knott - e, em meados de novembro, para a surpresa dos fãs, eles oficializaram o relacionamento.