Kim Mi-soo, atriz de 'Snowdrop', morre aos 29 anos

A atriz Kim Mi-soo, nativa da Coreia do Sul, que recentemente apareceu como Yeo Jung-min na série de TV sul-coreana Snowdrop, faleceu aos 29 anos.

"Kim nos deixou repentinamente no dia 5 de janeiro", disse sua agência Landscape em um comunicado, de acordo com a Variety, citando uma tradução do Joongang Daily. "Os enlutados estão profundamente tristes com a tristeza repentina. Por favor, evite relatar falsos rumores ou especulações para que a família possa estar em luto em paz". Mais detalhes sobre a causa da morte de Kim não foram confirmados.

Snowdrop, que foi anunciado como um dos títulos da Disney + em outubro e também estrelado por Jisoo, do BLACKPINK, marcou uma das últimas aparições de Kim nas telas apenas quatro anos após sua estreia. Ela também foi escalada para o filme da Disney +, Sixth Sense Kiss antes de sua morte prematura.

Após a notícia de sua morte, os fãs recorreram às redes sociais para lamentar a perda chocante da jovem estrela. "Descanse em paz, senhorita Kim Mi-Soo", dizia um tweet. "Você sempre terá um lugar especial em nossos corações".