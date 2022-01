Cachorra que virou meme reaparece na TV e dono diz: "Ela sente que chama atenção"

Que atire a primeira pedra quem não se divertiu com a cachorra Laika na praia! De óculos escuros e chapéu bem propício ao verão, Laika se tornou o primeiro meme do novo ano, participando até mesmo de programas de TV nacionais.

A primeira vez que a simpática cadelinha apareceu nas telinhas foi durante uma reportagem, para mostrar as praias cheias, do Jornal do Almoço, da NSC TV, filial catarinense da TV Globo.

Então, na manhã desta quarta-feira, 5, Laika e seu tutor Valdemir Fidelis participaram da atração Mais Você, da mesma emissora.

"Foi uma viagem que a família já disse: 'Traz a Laika, vamos juntos, todo mundo'", revelou o dono ao programa. "Foi igual a todas as outras praias que fomos juntos. Só que essa, a gente teve a felicidade de pegar uma reportagem na praia e o Edson [repórter] viu e ficou encantado."