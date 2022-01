Tatá Werneck é a mais nova jurada do 'The Masked Singer Brasil'

Tatá Werneck, que homenageou Paulo Gustavo ao ser eleita humorista do ano, foi confirmada como a nova jurada do The Masked Singer Brasil, programa musical da TV Globo, em anúncio publicado nesta quarta-feira, 5. Tatá compartilhou a novidade com os seguidores nas redes sociais e contou que está muito empolgada com o trabalho.

"Eu assisti a primeira temporada inteira, amei muito assistir! É um programa que reúne a família, tem alegria, mistério e emoção. Eu fiquei muito feliz com o convite porque eu sou muito fã do programa. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou", disse a humorista em comunicado divulgado pela emissora.

A artista irá se juntar ao já conhecido time de jurados da atração, composto por Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, entrando no lugar da sertaneja Simaria, da dupla com Simone, para ajudar a descobrir as personalidades por trás das fantasias.