Suzana Alves nega que tenha se envolvido com Daniel: "Na cabeça dele"

Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., no YouTube, Suzana Alves desmentiu que tenha namorado o cantor Daniel. De acordo com Suzana, a ex-intérprete da personagem Tiazinha, Daniel se equivocou ao dizer que se envolveu com ela em um trecho de sua biografia.

"Eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel. Foi ele que escreveu no livro dele. Acho que ele teve um amor platônico, para mim foi isso. Mandei uma intimação para ele tirar. Só pode ser… Ele era muito menino, muito ingênuo, e criou na cabeça dele alguma coisa. Para mim foi isso", explicou ela no bate-papo.

A atriz demonstrou ter ficado bastante chocada ao ler as afirmações a respeito do suposto romance entre ela e o sertanejo, no livro Daniel - Minha Estrada, lançado em 2014.