Jessica Chastain diz que Bradley Cooper ficou "horrorizado" após sua avó se sentar no colo dele

A avó de Jessica Chastain não tem medo de se arriscar. E ela fez exatamente isso quando se sentou no colo de Bradley Cooper em uma festa. Mas gente!

Como Chastain explicou no episódio desta quarta-feira, 5, do The Ellen DeGeneres Show, ela tem tentado encontrar um namorado para sua avó há anos. E quando a atriz, duas vezes indicada ao Oscar, trabalhava com alguém que sua avó gostava, ela os apresentava.

"Eu costumava tirar fotos dela e colocá-las no Match.com", disse Chastain. "Trabalhei com Al Pacino. Ela ficou muito animada com isso. Tirei uma foto dos dois juntos e estava na mesa de cabeceira dela. Com Matthew McConaughey, ela ficou maravilhada".

Alguns anos atrás, Chastain deu uma festa em sua casa e convidou Bradley Cooper. A avó dela também estava lá e queria conhecer o ator.

"Minha avó está agora em uma idade em que ela simplesmente não se importa, sabe? Ela pensa, 'Eu só vou fazer o que eu quiser'", lembrou Chastain. "Então, no meio da festa, ela foi até o Bradley e sentou no colo dele".