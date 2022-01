Recomendado para você : Kourtney Kardashian desenterra fotos das irmãs, de 17 anos atrás, no México

Nada como relembrar de suas melhores férias! Kourtney Kardashian deu um passeio pela estrada da memória na terça-feira, 4, revelando fotos da viagem de sua família em 2005 a Cabo San Lucas, no México.

As imagens ensolaradas mostram ela e as irmãs Kim e Khloé Kardashian desfrutando de um bom tempo juntas, incluindo um momento na piscina com a mãe Kris Jenner e a amiga Allison Statter. Na época, as estrelas deveriam ter cerca de 26, 25 e 21 anos.

Embora possa não ser Cabo, Kourtney fez uma viagem mais recente à praia com a filha Penelope Disick, de 9 anos, o filho Reign Disick, de 7, e o noivo Travis Barker. Ela postou uma foto da família na areia ao pôr do sol, com ela e o amado usando máscaras de esqui, que pareciam funcionar como disfarces e acessórios aconchegantes.

Ela e Travis tiveram mais tempo de praia na semana passada, quando voltaram para Montecito, Califórnia, onde o roqueiro a pediu em casamento no ano passado. Durante a visita, a dupla saboreou um jantar à luz de velas no Oliver de Montecito e massas no Tre Lune Ristorante.