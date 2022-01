Internautas suspeitam que Deolane Bezerra é uma das participantes do BBB

As apostas para os participantes do Big Brother Brasil 2022, reality show da TV Globo, estão a todo vapor, e os internautas estão apostando em um novo nome: Deolane Bezerra. Devido ao bordão "A mãe tá estourada", fãs especulam que Deolane seja uma das dicas dadas por Boninho. Será?

Tudo começou quando a advogada publicou uma foto no aeroporto nos stories do Instagram, com a legenda "partiu". De férias no Rio Grande do Norte, a advogada estaria voltando para São Paulo. Curiosamente, na mesma data de seu retorno, dia 5, começa o confinamento dos participantes do reality. Será que vem aí?

Após a movimentação, os internautas ligaram outro ponto: nas charadas publicadas por Boninho, o diretor falou que, no elenco, "tem mãe". Deolane viralizou com o bordão "A mãe tá estourada, esquece!".