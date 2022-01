Irmã de Cody Simpson diz ter "sorte de estar viva" após fraturar pescoço

Um começo assustador para o novo ano! Na segunda-feira, 3, Alli, irmã mais nova de Cody Simpson, revelou no Instagram que seu 2022 começou não apenas com um teste de Covid-19 positivo, mas também com um pescoço fraturado.

"Às vezes, a vida pode dar uma grande guinada em um piscar de olhos", escreveu o jovem de 23 anos. Em uma série de fotos e vídeos, Alli pode ser vista deitada no que parece ser uma cama de hospital com um colar cervical e vários fios presos ao corpo.

"Resumindo a história - eu mergulhei de cabeça em uma piscina rasa e bati com a cabeça no fundo... na véspera de Ano Novo", explicou a cantora de "Notice Me" na legenda. "Eu fiz raios-X / tomografias e uma ressonância magnética para descobrir que tenho 2 fraturas graves no pescoço."

Alli foi enviada direto para o hospital em uma ambulância e avaliada por um neurocirurgião⁣. Felizmente, nenhuma cirurgia imediata foi necessária, e ela foi mandada para casa com uma colar cervical rígido que ela diz que "viverá 24 horas por dia, 7 dias por semana nos próximos 4 meses" enquanto se recupera.